Abbigliamento, scarpe, prodotti per la casa e per gli animali: 10 nuove insegne al Formì. C'è anche una birreria

Con l'avvicinarsi della stagione autunnale, di solito la migliore per i consumi - con un crescendo fino allo shopping natalizio - è una corsa contro il tempo per le aperture nel nuovo polo commerciale di Pieve Acquedotto, la nuova area che ha preso il nome di 'Formì'. A quanto pare, quindi, per lo sprint degli acquisti natalizi i negozi della nuova area commerciale - una parte della quale ancora in costruzione – vogliono essere pronti. Uno a tal punto dal giorno dell'apertura ha già allestito la vendita degli addobbi di Natale, mentre ancora ci godiamo l'ultimo scampolo di estate.

Le nuove aperture

Nell'ultima settimana ci sono da annoverare diverse aperture, la maggior parte delle quali neppure annunciate con il classico taglio del nastro. E' stato inaugurato dal vicesindaco Daniele Mezzacapo, giovedì il punto vendita di Satur, una catena con base a Roma, specializzata in casalinghi, oggetti per la casa ed elettrodomestici. Satur ha circa 90 punti vendita in Italia e in Romagna è già presente a Rimini, Cesena, Faenza, Massa Lombarda e Verucchio. Nello stesso polo commerciale c'è già un altro negozio dedicato alla casa, ma più votato all'arredamento in stile scandinavo, Jysk.

Le nuove aperture si concentrano nei tre grandi edifici con portici a V a ridosso del centro commerciale 'Puntadiferro', con la cui area sono stati aperti varchi pedonali e stradali, dando quindi una percezione di continuità con il parcheggio esterno dell'iper. Proprio in quest'area un altro punto vendita che ha già aperto da alcuni giorni è Cisalfa Sport, dedicato all'abbigliamento e all'attrezzatura per lo sport. Anche qui, nelle vicinanze, c'è da registrare nello stesso comparto merceologico, la recente apertura di King di fronte al Palafiera. Cisalfa, marchio italiano, in Romagna è già presente a Ravenna, Lugo, Rimini e nell'ipermercato di Savignano e in Italia ha oltre 150 punti vendita. Un'altra grande superficie che ha già aperto i battenti è Scarpa Mondo, che amplia la proposta di calzature in città. In questo caso si tratta di una catena italiana, molto radicata nel Lazio e nella Toscana. Il marchio non è presente in altre città della Romagna.

Nuove aperture anche nell'edificio più vicino all'iper. Per quanto riguarda il cibo e i prodotti per animali si registra il raddoppio di Arcaplanet, che accanto allo storico negozio di viale II Giugno, ha aperto un negozio di vaste dimensioni a Formì. Così come ha aperto lì accanto Pepco, che è una catena polacca di abbigliamento e prodotti per la casa con sede a Londra, in Regno Unito. In Romagna, la catena che presenta prodotti nella fascia di prezzo medio-bassa è già radicata a Rimini, Faenza e Imola. In Italia ci sono circa 150 punti vendita.

I nuovi arrivi

Ma se questi negozi hanno già aperto i battenti non mancano altri arrivi a breve, dato che le insegne sono state già montate. Di fianco a 'Scarpa Mondo', manifesti annunciano anche l'apertura di una birreria chiamata 'Giusto Spirito'. Un'altra catena di abbigliamento in arrivo è Takko Fashion, catena tedesca con oltre 50 punti vendita in Italia. In Romagna è già presente a Faenza e nell'outlet di Castelguelfo.

I ritorni e i raddoppi

Sempre nella zona di Cisalfa è in fase avanzato di allestimento un punto vendita di Piazza Italia, catena dell'abbigliamento che per cinque anni aveva aperto in corso della Repubblica, al Mega, e poi aveva chiuso nel 2017. Sarà quindi un ritorno in città, anche se non più nel centro storico, come era avvenuto fino a 6 anni fa.

Sorprende, anche, la prossima apertura di un grande punto vendita di Terranova, in questo caso quindi nell'area di 'Formì' arriverà un punto vendita già presente in centro storico, tra l'altro aperto solo due mesi fa, dopo che per 8 mesi sulle vetrine di via delle Torri veniva annunciata un'imminente apertura, o per meglio dire riapertura dato che lo stesso punto vendita aveva chiuso nel 2019. La catena di abbigliamento, con base a Rimini nel gruppo Teddy, è ben radicata in Romagna, essendo presente a Rimini, al centro commerciale di Savignano, a Cesena, Forlimpopoli, Ravenna e Faenza. Forlì, però, sarà la prima città in Romagna con due punti vendita. A Forlì aprirà anche un'insegna dello stesso gruppo, Calliope.