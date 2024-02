Polo H, maxi-area logistica, altre aree commerciali al Ronco e vicino al Formì: una raffica di ok da dare prima delle elezioni

Le partite urbanistiche più “scottanti” della città, dalla maxi-area logistica di Villa Selva al 'Polo H' di Vecchiazzano, dalle ulteriori nuove aree commerciali a ridosso del 'Formì' - per esempio quella in via Ravegnana promossa dall' “Istituto diocesano sostentamento del clero” - al polo terziario previsto di fronte al Palafiera, oppure ancora la nuova area commerciale al Ronco nella zona dell'ex Marco Polo, planeranno sui tavoli della politica locale, in Giunta e in Consiglio comunale, a fine aprile, proprio nel bel mezzo della campagna elettorale.

E' l'effetto delle proroghe imposte dai decreti legge sull'alluvione, che hanno fatto slittare di 4 mesi una grande quantità di termini di legge, tra cui quello che nell'urbanistica era una vera e propria “tagliola” per tutti gli insediamenti ancora in via di autorizzazione, vale a dire la scadenza del 31 dicembre 2023. Entro quella data, infatti, in base alla nuova legge regionale urbanistica (legge 24/2017) - che ha fatto decadere tutti i 'Piani operativi comunali' (i cosiddetti piani regolatori) - ciò che non è stato oggetto di una convenzione o di un accordo operativo con il Comune (atto in cui il costruttore si impegna anche in fideiussioni bancarie) sarebbe decaduto da ogni diritto edificatorio e l'area sarebbe tornata agricola.

I decreti governativi hanno però spostato tale termine al 3 maggio, vale a dire circa un mese prima delle elezioni, ed in queste settimane diversi proponenti, e i loro tecnici, sono impegnati in una corsa contro il tempo per non vedere le proprie aree utilizzabili in futuro solo per piantarci ortaggi. Il tutto mentre è in attesa del nuovo Pug, il Piano urbanistico generale che cambierà completamente le regole urbanistiche del futuro, mettendo – almeno come scopo dichiarato – un freno al continuo consumo di suolo che prosegue ininterrotto dal Dopoguerra.

Alcune di queste urbanizzazioni dovranno così passare in Consiglio comunale, che dovrà essere convocato alla fine di aprile per deliberare a raffica si 7 grandi aree. Idem per numerose altre pratiche che invece dovranno passare solo in giunta. Un “ingorgo” di pianificazione urbanistica da vagliare da parte di organi politici, che avranno in gran parte già i pensieri alla campagna elettorale. Se non ci sarà l'ok prima della decadenza degli organi (che negli ultime settimane prima del voto possono solo disbrigare gli affari correnti), la palla passerà così ai prossimi Consiglio e giunta comunale come dossier urgenti. “Le pratiche da chiudere con termini da rispettare le chiuderemo”, rassicura il vicesindaco con delega all'Urbanistica Daniele Mezzacapo. Che anzi rilancia: “Contiamo anche di adottare il Pug in Consiglio comunale, il primo passaggio verso l'approvazione”.

Le grosse aree edificabili in attesa di 'via libera'

Quali sono le grandi partite urbanistiche ancora pendenti e da sbloccare prima del 3 maggio? Il consiglio comunale dovrà valutarne 7: tre di queste sono tutte nella zona industriale di Villa Selva per un totale di 10 lotti che in teoria potrebbero ospitare 9 nuovi stabilimenti produttivi e un'area di attività terziaria. Tra queste, la più grande è l'area 'Mattei 2', lungo via Mattei di fronte allo stabilimento Bonfiglioli: in totale si tratta di circa 230mila mq di superficie totale, con superficie fondiaria edificabile prevista di 150.909 mq, suddivisa in 7 lotti. Sul versante est sono previsti due lotti di ampie dimensioni, accorpabili in un unico grande lotto di 94.786 mq adatto ad ospitare attività che necessitano di ampi spazi, quali ad esempio la logistica dei colossi dell'e-commerce come Amazon.

C'è poi il "Polo H", una nuova urbanizzazione di servizi e commercio a Vecchiazzano, adiacente alla casa di riposo "Al parco" a Vecchiazzano (via del Partigiano - via Bruschi), dove vengono pianificati in tre lotti un nuovo supermercato, una casa di riposo e un ristorante. Il progetto prevede la realizzazione delle strutture su una superficie fondiaria di circa 15.000 mq e circa 8.400 metri quadri di costruzioni, tra cui un supermercato di dimensioni standard di 1.500, che si sarebbe però stato ridotto a 800 metri quadrati secondo dichiarazioni dello scorso giugno del vicesindaco Daniele Mezzacapo.

Emerge poi un'altra area commerciale al Ronco che dovrà essere deliberata dal Consiglio: si tratta di fatto dell’ampliamento dell’area già insediata di via Monteverdi / via Vivaldi (quella conosciuta come la zona dell'ex Marco Polo), che si allarga ad est. Il progetto prevede di allungare via Monteverdi nel parcheggio alle spalle del negozio di arredo ‘Farolfi’, con la realizzazione poi di una nuova strada parallela a via Vivaldi. Qui troveranno spazio, secondo il progetto, tre nuove costruzioni: una destinata al commercio alimentare, una al commercio non alimentare e un’altra prevista anche qui come ristorazione. In mezzo un parcheggio. L’area ammonta a 34mila mq totali, con 20.500 di superficie fondiaria destinata agli immobili. Chiudono le pratiche che saranno al vaglio del consiglio due insediamenti residenziali a Ospedaletto e in via Golfarelli.

Ma non finisce qui: arriveranno invece sul tavolo della Giunta dei Pua (Piani urbanistici attuativi) già presentati con la vecchia legge regionale e che dovranno essere oggetto di "convenzione" col Comune entro il 3 maggio, pena la decadenza di ogni diritto. Tra queste aree ce ne sono altre ancora una volta destinate al commerciale. In particolare si parla dell'area che appartiene all'Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero che si trova dall'altro lato di via Ravegnana rispetto all'attuale cantiere, già in corso all'intersezione tra via Ravegnana e via Napoleone, per la costruzione del supermercato Esselunga. In quest'ultimo lotto sono previsti 4 edifici, di cui uno non commerciale e altri 3 da 5.000 mq commerciali totali (secondo le ipotesi attuali da 2.500, 1.500 e 1000 mq).

Altra grande area in ballo, sempre in questo quadrante della città (a Pieve Acquedotto) è quella di fronte alla Fiera, in un'area da 50mila mq tra via Punta di Ferro e via Ravegnana, alle spalle del ristorante 'Le querce', di cui 16.783 metri quadri di superficie edificabile, in questo caso però vincolati a terziario (uffici e servizi, quindi non commerciale). Sono infine in attesa di convenzione anche altre due aree limitrofe all'iper Puntadiferro, da 1.500 e 2.500 mq di superficie di vendita, che potrebbero andare a ingrandire il distretto del 'Formì', anche se autonome e facente capo ad altri proprietari.