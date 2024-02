Nuove opportunità per gli under 25 senza diploma o qualifica: fondi dalla Regione per corsi formativi

Sostenere i giovani verso il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica. Ridurre il numero di giovani non in possesso di una qualifica o di un diploma di istruzione, garantendo loro l’acquisizione di competenze, in linea con la domanda di professionalità richieste dalle filiere produttive e dei servizi, così da accrescere la possibilità di trovare una occupazione. Sono gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, che ha approvato un bando per finanziare, con un investimento complessivo di 745mila euro di risorse del Pnrr, percorsi formativi per conseguire certificati di qualifica professionale del Sistema di istruzione e Formazione professionale - IeFP. Il bando è rivolto agli enti di formazione emiliano-romagnoli accreditati.

“Una opportunità importante per consentire alle ragazze e ai ragazzi di terminare il proprio percorso formativo acquisendo un certificato di qualifica professionale - ha detto l’assessore al Lavoro e Formazione, Vincenzo Colla -. Le opzioni formative rese disponibili dovranno prevedere logiche e metodologie per un inserimento qualificato nel mercato del lavoro, in primo luogo attraverso il contratto di apprendistato di I livello. Un’offerta, quindi, che intende valorizzare l’apprendimento nei contesti lavorativi, promuovendo l’apporto e la piena partecipazione delle imprese”. Tenuto conto della sperimentalità delle opportunità che saranno effettivamente candidate e realizzate, la Giunta regionale prevede inoltre di dare continuità all’investimento utilizzando risorse del Programma regionale Fse+: questo, con proprio successivo atto, a fronte di un esito positivo, anche intermedio, di quanto realizzato.

L’offerta formativa

La procedura di presentazione prevista è fino al 27 marzo 2025. L’offerta formativa è della durata di un’annualità di 990 ore, di cui il 50% in impresa. Questo per permettere ai giovani dai 18 ai 25 anni, svincolati dal diritto-dovere all’istruzione, in quanto privi di una qualifica professionale o di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, di valorizzare i percorsi educativi e formativi pregressi per acquisire un certificato di qualifica professionale di III livello Eqf del sistema di IeFP. In particolare, l’offerta dovrà permettere ai giovani iscritti ai percorsi quinquennali di istruzione secondaria di secondo grado di essere accompagnati nel passaggio a un percorso finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale del sistema IeFP. Mentre per i giovani che non sono iscritti a percorsi del sistema di istruzione e formazione di essere accompagnati a rientrare in formazione, accedendo a un percorso finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale del sistema IeFP.