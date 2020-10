Nuove regole covid-19, come cambia la quarantena: quattro condizioni, periodi ridefiniti

Il Comitato tecnico scientifico si appresta ad aggiornare il percorso di quarantena ed isolamento fiduciario per chi ha contratto il covid-19 ed i contatti stretti. Per i casi asintomatici, con la diagnosi confermata da test molecolare positivo, l'isolamento avrà una durata di 10 giorni; seguirà un tampone molecolare unico a fine quarantena. Per i sintomatici, diagnoticati da test molecolare positivo Isolamento, la quarantena avrà una durata di almeno 10 giorni (dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di sintomi); seguirà tampone molecolare unico a fine quarantena.

Per i casi positivi asintomatici, che non si negativizzano dopo 21 giorni (riscontro di positività al test molecolare effettuato al 10 e 17 giorno), l'isolamento si interrompe comunque al 21 giorno in quanto le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione). Per i contatti stretti, isolamento fiduciario di dieci giorni più tampone antigenico rapido o molecolare.

"Per il raggiungimento dell'obiettivo strategico connesso alla sostenibilità del sistema diagnostico dei casi di positività" al Covid, il Comitato tecnico scientifico "ritiene necessario il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per il prezioso e fondamentale contributo che potranno assicurare nella esecuzione dei tamponi, al fine di sostenere in maniera essenziale il sistema sanitario nel Paese".