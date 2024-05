Nuove rotonde in viale Italia, il punto sui lavori: ecco cosa è stato svolto in questi mesi

Proseguono i lavori per la realizzazione delle nuove rotonde in viale Italia. Ad oggi i lavori hanno interessato la riqualificazione del tratto tombinato del canale di Ravaldino e la parte di rotatoria sul lato di via della Grata. L’intervento proseguirà sul lato opposto di viale Italia, per concludere la rotatoria di via della Grata. Per procedere al ribaltamento del cantiere, dalle ore 21 di lunedì 27 maggio alle ore 06.00 di martedì 28, verrà chiusa al traffico viale Italia in corrispondenza dell'intersezione con via della Grata, via Casamorata, via Enrico Forlanini, via Battuti Rossi.

Durante la notte, ai veicoli provenienti dal centro storico è consigliato di uscire raggiungendo piazzale Santa Chiara da via Dandolo proseguendo su via Pelacano per orientarsi direzione Faenza e su viale Italia direzione Cesena. La circolazione in ingresso e uscita del centro storico permane con le attuali variazioni e chiusure temporanee del traffico.

Martedì 28 maggio, al termine dei lavori, la circolazione in viale Italia verrà così ripristinata come nei giorni precedenti ad eccezione di via Casamorta. Per circa tre settimane, l'ingresso attuale di via Casamorata verrà chiuso pertanto verrà istituito il doppio senso di marcia con ingresso sul viale Italia all'altezza del civico 40.