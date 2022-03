Arrivano altri 10 agenti per la Polizia Locale per contrastare degrado e schiamazzi serali

Più telecamere, nuovi servizi di pattuglia e un richiamo ai gestori dei locali che godono della deroga alla chiusura dopo la mezzanotte ad essere più vigili per garantire il rispetto del vicinato. Sono le azioni che ha promesso il vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo dopo un incontro che si è tenuto in Comune tra amministrazione comunale e alcuni cittadini del centro storico su problemi come gli schiamazzi, la sporcizia, le bottiglie rotte, l'urina contro muri e porte delle case, quando non proprio zuffe e vandalismi.

“Il Comune , considerata la crisi innescata dalla pandemia, ha concesso ai locali di fare qualcosa in più, specialmente le scorse estati, facendo controlli ma senza appesantirli eccessivamente – spiega Mezzacapo -. Ma ora attueremo controlli più stretti su chi non rispetta le regole, perché non è possibile rimanere a dare disturbo in zone residenziali la notte. Richiameremo i gestori che godono di deroghe ricordando loro che queste sono soggette a patti col Comune che implicano il rispetto del vicinato”. Il Comune inoltre doterà la zona tra piazza Guido da Montefeltro, via Anita Garibaldi, via degli Orgogliosi e piazza Saffi di nuove telecamere. “Alla fine del progetto ce ne saranno 360 in funzione”.

“La polizia locale sta operando bene e con qualità per la sicurezza”, spiega sempre Mezzacapo. I numeri degli interventi vedono 30 servizi anti-degrado realizzati nell'ultimo mese con 18 persone identificate. Le multe per le violazioni del Regolamento di Polizia Urbana sono state 19, di cui 6 per occupazione vietata di suolo pubblico, 8 per il consumo degli alcolici in strada, 2 per il bivacco molesto, 2 per la mancata raccolta degli escrementi dei cani. Nello stesso ambito sono state rimosse circa 40 biciclette abbandonate. Come attività di polizia giudiziaria, dall'inizio dell'anno sono state infine 18 le denunce.

“Da aprile la specifica unità con funzioni anti-degrado sarà composta da 6 unità di personale”, spiega il vicecomandante operativo della Polizia Locale Andrea Gualtieri. Altri 7-8 agenti formano inoltre l'unità per il centro storico. Sono in arrivo anche più divise in forza al corpo di polizia municipale: si tratta di 10 unità (di cui 3 a tempo indeterminato e 7 a tempo determinato fino alla fine dell'anno) che si aggiungono alle attuali 102 unità.