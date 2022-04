Polizia Locale, arrivano altri 10 nuovi agenti. Servizi in bici per il controllo dei parchi

Nuovi rinforzi della Polizia Locale. Il Comune ha presentato venerdì mattina 8 nuovi vigili assunti per rimpolpare gli organici del corpo municipale che è stato ricostituito dopo l'uscita di Forlì dall'Unione dei Comuni. Si tratta di 8 nuove unità, di cui 2 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato, a cui si aggiungeranno entro maggio altri 2 vigili a tempo determinato, per un totale di 10 nuovi ingressi nelle fila della Polizia Locale. Questo porta a 110 i vigili urgani presenti in città, ancora al di sotto dei circa 140 agenti che sarebbero necessari. Colpisce che degli 8 nuovi assunti ben 5 sono donne, mentre l'età media è di 30-31 anni, quindi agenti giovani che saranno dislocati sulle strade per dare alla città più sicurezza.

"Utili le telecamere e le strumentazioni tecnologiche, ma sicurezza è vedere le divise sulle strade", ricorda il sindaco Gian Luca Zattini. Le assunzioni dovrebbero essere di più, ma i problemi sono essenzialmente due. "Non è un problema di bilancio - spiega il sindaco -, ma il rispetto dei vincoli sulle assunzioni". In secondo luogo mancano graduatorie proprie del Comune di Forlì e per tutte e 10 le nuove assunzioni, il Comune ha dovuto attingere a graduatorie di altri enti. Questo spesso rende le assunzioni poco stabili nel tempo e difficili da gestire a livello burocratico.

Per avere una propria autonomia il Comune dovrebbe quindi bandire un concorso sia per agenti che per funzionari. Spesso la grande mole di domande che arrivano rende lunghe le procedure, ma poi c'è una graduatoria a cui si può attingere man mano nel tempo. "Bandieremo questi due concorsi - aggiunge il vicesindaco, con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo -. Intanto con queste assunzioni abbiamo i rinforzi per il periodo estivo. La volontà è di rafforzare l'organico, ora che è stata superata la difficoltà della separazione dall'Unione dei Comuni". In autunno, secondo i programmi, sarà bandito il concorso per altre 5 assunzioni, questa volta tutte a tempo indeterminato. Servono inoltre almeno 3 nuovi funzionari.

"I nuovi agenti saranno in servizio sul territorio anche in bicicletta in particolare per il controllo dei parchi", aggiunge il vicecomandante operativo Andrea Gualtieri. Sul fronte della sicurezza, intanto, si contano nuovi donwnload dell'app Falco, appena varata dal municipio. Sono oltre mille i forlivesi che l'hanno scaricata sul telefono e sono già arrivate le prime segnalazioni. "I primi feedback sono positivi", conclude Mezzacapo.