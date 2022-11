Mercato coperto, visita del sindaco Zattini ai commercianti: "Vogliamo renderlo sempre più bello e accogliente"

Sono stati installati i nuovi chioschi al mercato coperto di Piazza delle Erbe. "Le cinque strutture, affidate in gestione ai nostri bravi operatori, sono state rimodulate seguendo elevati standard di qualità e sicurezza", spiega il sindaco Gian Luca Zattini, che lunedì mattina, insieme all'assessore Andrea Cintorino ed ai tecnici del Comune, si è recato al mercato "per ascoltare i suggerimenti e le migliorie di commercianti e agricoltori". "L’obiettivo è infatti quello di rendere sempre più bella e accogliente una struttura che fino a poco tempo fa era scivolata in una fragile zona d’ombra - prosegue il primo cittadino -. Per questa Amministrazione, invece, il mercato coperto di Piazza delle Erbe è un prezioso valore aggiunto".