Nuovi casi di positività al covid-19 all'ospedale "Nefetti" di Santa Sofia che interessano non solo pazienti, ma anche "in misura molto minore" il personale sanitario. A fare il punto è il sindaco Daniele Valbonesi, specificando che "la situazione è continuamente monitorata e che i positivi sono in buone condizioni di salute". Alla luce dei nuovi contagi, "una parte della struttura è diventata reparto covid, con il personale che usufruisce degli aiuti dei sanitari di altre strutture del Forlivese".

"Siamo chiaramente molto preoccupati - prosegue Valbonesi -. L'ospedale Nefetti è una struttura storica a cui comunità è molto legata e monitoriamo l'evoluzione con cadenza continua insieme all'Ausl". Resta fermo a otto il numero di positivi della struttura per anziani "San Vincenzo De Paoli": sette sono stati trasferiti alla residenza "Al Parco" di Vecchiazzano, mentre un'altra persona è ricoverata. "Continuerà lo screening, ma la situazione è stabile".