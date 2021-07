Nuovi contagi e variante Delta, l'assessore regionale Corsini: "No allarmismi su zone gialle"

Preoccupazioni per l'impatto sulla stagione turistica che può avere il rialzo dei contagi Covid? "Direi che al momento non ce ne sono", afferma l'assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, che anzi invita ad evitare "certi toni e certe affermazioni che purtroppo escono su alcuni organi di informazione relativi alla possibilità che qualche regione possa tornare in zona gialla". Su questi aspetti "c'è una discussione anche a livello nazionale per rivedere i parametri, al momento la variante Delta è tenuta sotto controllo dai tracciamenti e dall'attività delle Ausl che stanno monitorando la situazione", aggiunge Corsini.

"La cosa che ci conforta è che sembra ovviamente che le persone vaccinate siano al riparo da questa recrudescenza del virus- continua l'assessore regionale- che era attesa e che vedremo nei prossimi giorni se salirà ulteriormente. Al momento non ci sono situazioni particolarmente critiche da segnalare". Questo sapendo che naturalmente "bisognerà continuare a rispettare tutte le regole, a partire dall'indossare la mascherina nei luoghi chiusi e dall'evitare gli assembramenti", avverte Corsini. "Quindi per il momento la stagione turistica sta procedendo bene, soprattutto al mare e in montagna. Ci auguriamo che possa proseguire su questa onda", conclude l'assessore di viale Aldo Moro.(fonte Dire)