Nuovo look per viale Bidente: dopo l'illuminazione a led è il turno dei marciapiedi

In viale Bidente, dopo il rifacimento della pubblica illuminazione, sono in corso i lavori di riqualificazione dei marciapiedi. "Lo schema è quello adottato in viale Risorgimento - spiega l’assessore Vittorio Cicognani -. Prima siamo intervenuti sulla pubblica illuminazione, con la sostituzione dei vecchi impianti e l’installazione di luci a led a forte impatto visivo. Poi siamo passati ai marciapiedi. Quelli sul lato dispari fino a via Della Grotta sono già stati riqualificati mentre quelli sul lato pari, da via Cimolini, sono in fase di recupero. Anche su questo lato verrà rifatto l’asfalto, sistemato qualche cordolo e sostituito qualche pozzetto. I lavori, attesi a lungo dal comitato di quartiere, si concluderanno nel giro di una decina di giorni. Ci tengo a ringraziare l’impresa Biguzzi di Forlimpopoli, presente sul posto con un paio di squadre".