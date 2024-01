Alluvione, nuovi moduli per richiedere i ristori per imprese e famiglie: ecco le novità

Il Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, Francesco Paolo Figliuolo, ha firmato il 15 gennaio scorso la nuova ordinanza numero 20/2024 con la quale vengono apportate importanti modifiche alle precedenti ordinanze numero 11/2023 (attività produttive e agricole) e 14/2023 (privati). In particolare per le attività produttive viene richiesta la compilazione delle dichiarazioni antimafia da produrre tramite specifici modelli allegati. Inoltre, sia per i privati che per le attività produttive, è stata modificata la precedente modulistica predisposta per redigere la domanda contributo e la relativa perizia. Pertanto dalla data di entrata in vigore della suddetta ordinanza, per l'inserimento delle domande sul portale "Sfinge" occorre avvalersi della nuova modulistica corretta.