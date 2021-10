"Nuovi Nati & Nuovi Genitori", consegnati in Municipio i primi kit a 20 famiglie

Si è svolta sabato mattina, nel salone comunale del Municipio di Forlì, alla presenza dell’assessore al welfare e politiche per la famiglia, Rosaria Tassinari, e del presidente di Forlifarma, Mario Patanè, la consegna di un piccolo kit per le famiglie e i nuovi nati predisposto in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese. Babbi, mamme e nonni hanno preso parte a un momento nuovo di condivisione e tenerezza che si replicherà ogni mese.

“È stata una grande emozione poter trasmettere a queste famiglie un intenso abbraccio per dare loro il benvenuto nella nostra splendida comunità - afferma Tassinari -. Questa amministrazione, fin dal suo insediamento, si è posta come obiettivo quello di mettere al centro delle proprie politiche di mandato le esigenze delle famiglie e quelle dei nuovi nati. Fare i genitori è un’esperienza bellissima, ricca di soddisfazioni ma anche complicata e carica di responsabilità".

"Con questa simbolica iniziativa vogliamo regalare alle nostre famiglie un piccolo libro illustrato, coinvolgerle in una piacevole lettura, informarle sui servizi che Forlì offre per i primi 1000 giorni di vita dei propri bimbi, metterle a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per i parcheggi gratuiti riservati ai neo genitori e donare loro un buono per il ritiro di un kit messo a disposizione da Forlifarma con prodotti per la cura dei neonati e delle mamme", ha proseguito.

"È stato un momento davvero emozionante sia per noi amministratori che per i neo genitori, accompagnati dai loro neonati - ha concluso -. Un’esplosione di gioia di fronte al miracolo di una nuova vita e al desiderio di poter condividere le sensazioni di questo straordinario momento. Il prossimo incontro con le famiglie dei bimbi nati a settembre si svolgerà sabato 6 novembre alle 10 sempre in Municipio”.