"Nuovi Nati & Nuovi Genitori": l'assessora Rossi accoglie in Municipio più di 30 famiglie

Sabato mattina, nel salone comunale del Municipio di Forlì, l’assessora al Welfare e Politiche per la famiglia, Barbara Rossi, ha consegnato a più di 30 famiglie del forlivese un piccolo kit per i nuovi nati predisposto in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese e Forlifarma. "È stato un momento davvero emozionante, anche perché, come lo scorso anno, ha coinciso con l’inaugurazione del presepio allestito nello scalone del palazzo comunale a cura dell’Associazione Italiana Amici del Presepio", esordisce Rossi.

"La nascita di un bambino rappresenta una potente scintilla di gioia e una grande speranza per il futuro. Fare i genitori è un’esperienza bellissima, ricca di soddisfazioni ma anche complicata e carica di responsabilità. È una scelta che va accompagnata e custodita - prosegue -. Per questo è importante sapere che il Comune è presente con i suoi molteplici servizi, le attività del Centro per le Famiglie e le tante associazioni di volontariato che rappresentano un valore aggiunto per il nostro territorio".

"Questa amministrazione, fin dal suo insediamento, si è posta come obiettivo quello di mettere al centro delle proprie politiche di mandato le esigenze delle famiglie - conclude Rossi -. Nuovi Nati è un progetto molto importante che condividiamo con Forlìfarma e la recente partecipazione dell’istituto musicale Angelo Masini il prossimo incontro con le famiglie dei bimbi nati a novembre e dicembre si svolgerà sabato 11 febbraio alle 10 sempre in Municipio”.