Autobus, Start Romagna riorganizza gli orari di alcune linee scolastiche: le novità

Start Romagna si adegua ai tempi del covid-19 ed adotta nuovi orari per le corse autobus negli orari di ingresso ed uscita delle scuole. Le modifiche riguardano alcune linee ed entreranno in vigore da lunedì. Per quanto riguarda la "linea 125", la corsa scolastica Fabbrica delle Candele - Forlì Punto Bus delle 13:20 viene effettuata dal lunedì al sabato, così come quella diretta al Centro Studi (Moro). Per quanto concerne la "linea 132", la corsa scolastica Forlì Punto Bus - Magliano delle 7:04 viene anticipata alle 7:00 (arrivo a Magliano alle 7:25), mentre la Magliano - Forlì Punto Bus delle 7:29 alle 7:25 (arrivo a Forlì P. Bus alle 7:57).

Novità anche per la "linea 134": la corsa scolastica da Fratta Terme al Punto Bus di Forlì delle 7:10 viene anticipata alle 7:05 e prolungata fino al Centro Studi (Turati) (transito al Forlì Punto Bus alle 7:37 e nuovo arrivo al Centro Studi - fermata Turati alle 7:50). La "linea 156" vedrà la corsa Forlì Punto Bus - Ravenna Circ.ne al Molino delle 13:30 posticipata alle 13:33 (arrivo a Ravenna Circ.ne al Molino alle 14:12).

Modifiche d'orario anche per la corsa scolastica "linea 136", effettuata dal lunedì al venerdì: sarà in partenza dal Punto Bus di Forlì alle 12:45 cona arrivo a Mensa Matellica alle 13:20 (ritorno partenza alle 13:20 e arrivo a Forlì Punto Bus alle 13:55). La corsa scolastica 153, effettuata dal lunedì al sabato, partirà da Villafranca alle 13:05, transiterà da S. Martino in Villafranca alle 13:09 e arriverà a Forlì Punto Bus alle 13:30.