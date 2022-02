Nuovi orari di apertura per il drive through della Fiera di Forlì. L'Igiene Pubblica di Forlì comunica che a partire da sabato 5 marzo i prelievi al punto tamponi “drive” presso la Fiera di Forlì saranno eseguiti, nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 9.00 alle ore 13.30. Per le giornate comprese dal lunedì al venerdì si manterrà, invece, il consueto orario di apertura: 9-18.30.