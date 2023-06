Con la fine della grande mostra chiude il San Domenico. A Palazzo Romagnoli nuovi orari estivi e ingresso ridotto

Il San Domenico chiude un mese per il disallestimento della grande mostra. Per consentire il disallestimento dell’ esposizione temporanea “L’arte della Moda”, il Museo Civico di San Domenico chiude al pubblico da lunedì 3 luglio a giovedì 3 agosto. Nuovo orario estivo e biglietto ridotto invece a Palazzo Romagnoli. Sempre da lunedì 3 luglio a giovedì 3 agosto le Collezioni del Novecento, la Collezione Verzocchi e la sezione dedicata alla “Forlì Ebraica” saranno visitabili dal giovedì alla domenica dalle ore 17 alle 20 con l'acquisto del biglietto ridotto (3 euro). Come di consueto inoltre la prima domenica del mese è previsto l'ingresso gratuito per tutti i visitatori.