Nuovi orari per il servizio "Slot - spazio di ascolto per giocatori d'azzardo e familiari"

Per motivi organizzativi cambiano gli orari dello sportello "Slot - spazio di ascolto per giocatori d'azzardo e familiari" presso la Casa della Salute di Forlimpopoli, Via Duca D'Aosta 33. Il servizio sarà attivo il lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e il martedì dalle 12.30 alle 14.30. Per l'utenza sarà possibile accedere successivamente anche ad una consulenza legale per problematiche legate al sovraindebitamento. Il servizio è gestito dalla Cooperativa Open Group, in collaborazione con il personale del Servizio Dipendenze Patologiche di Forlì, di cui il dottor Michele Sanza è il direttore.