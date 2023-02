La piscina comunale torna alla normalità: "Il caro bollette ci ha costretti a soluzioni impopolari, ma abbiamo evitato la chiusura"

Dal 20 febbraio la piscina comunale di Forlì riaprirà tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle 8. "L’acqua è una passione che ci accomuna a tanti forlivesi - premette il direttore Mattia Rossi -. Purtroppo il caro bollette ci ha costretti a trovare soluzioni impopolari, come la riduzione degli orari, che potessero permettere una parziale sostenibilità dell’impianto scongiurando una chiusura forzata nei mesi più freddi, come accaduto a tante strutture natatorie in Emilia Romagna e in tutta Italia".

"Come prospettato nel mese di novembre siamo a ripristinare l’orario di apertura offrendo ai cittadini un aumento degli spazi di utilizzo delle vasche per l’utenza libera al mattino - prosegue Rossi -. Sicuramente le condizioni meteo agevolano questa nostra decisione, permettendoci di aumentare tutti i parametri che in questi mesi hanno rappresentato un parziale disagio per chi comunque ha frequentato la piscina, capendo lo sforzo fatto e che tutt’ora stiamo portando avanti nella scelta di mantenere l’impianto aperto ed evitare una chiusura che avrebbe rappresentato l’ennesimo stop dopo l’ ondata di restrizioni causate dal Covid".

"Ringraziando i cittadini che in questi mesi ci hanno sostenuto organizzeremo per la mattinata di domenica 19 marzo un Open Day che darà la possibilità di usufruire delle attività organizzate in modo totalmente libero previa prenotazione", conclude Rossi.