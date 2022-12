Giustizia, nuovi magistrati appena approdati in Procura: arrivano tre pm di prima nomina

Forte ricambio di magistrati alla Procura di Forlì. Si rinnova per metà l'organico dell'ufficio giudiziario che si occupa di indagare sui reati denunciati nella provincia di Forlì-Cesena, al piano terra del Palazzo di Giustizia di piazza Beccaria. Mercoledì scorso si sono insediati i nuovi sostituti procuratori, tutti magistrati di prima nomina: Emanuele Daddi, 32 anni di Pisa; Susanna Leonarduzzi, 32 anni di Ancona; Andrea Marchini, 33 anni di Roma. Arrivano in sostituzione dei pm trasferiti negli ultimi mesi: Filippo Santangelo (trasferito alla Procura per i Minori di Bologna), Francesca Rago (trasferita alla Procura di Bologna), Fabio Magnolo (trasferito alla Procura di Bergamo) e Lucia Spirito (trasferita alla Procura di Reggio Calabria). Manca ancora un magistrato in organico, che dovrà sostituire il posto lasciato vacante dal pm Spirito.

L'ufficio requirente, formato dal procuratore capo e da 7 sostituti procuratori, vede attualmente in attività la procuratrice Maria Teresa Cameli e le pm Laura Brunelli, Federica Messina e Sara Posa. Tutte le attuali sostitute erano giunte a Forlì a loro volta come prima nomina, segno di un forte ricambio generazionale in Procura e della scelta del Consiglio Superiore della Magistratura di avvalersi della sede di Forlì per l'avviamento delle giovani leve della magistratura. Dal 4 settembre per tre mesi era stata distaccata a Forlì il pm Lucrezia Ciriello dalla Procura di Ravenna per far fronte al notevole buco di organico che si era venuto a creare con il trasferimento dei magistrati nelle altre procure dello Stivale.