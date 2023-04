Nuovi servizi igienici nel centro di Modigliana: già attivi per "Sangiovese in festa"

Sono pressoché ultimati i lavori di realizzazione dei servizi igienici, realizzati a Modigliana in Piazza Don Minzoni, nei locali prima utilizzati come garage dell'automobile in dotazione alla Polizia Locale. I lavori hanno permesso la realizzazione di tre servizi igienici di cui uno riservato alle persone con disabilità motoria. "Si tratta di un intervento necessario ad una comunità che vuole accogliere visitatori e rendere un servizio all'intera comunità", spiega il sindaco Jader Dardi. I nuovi bagni saranno disponibili al pubblico già in occasione della sagra locale "Sangiovese in festa", in programma sabato e domenica. I lavori per un importo complessivo di 51mila euro, sono stati affidati alla impresa "Gjevori Skender" con sede a Faenza ed eseguiti coinvolgendo imprese artigiane di Modigliana, Idroservice di Albonetti Franco, G.S.D. sas di Perini Graziano, Fantinelli Serramenti Giorgio - Matteo & C. s.n.c., Officina Laghi Vittorio snc di Bresciani Stefano-Mazzoni Albano & C., che si sono impegnate nella realizzazione di un intervento che si presenta funzionale e facilmente accessibile.