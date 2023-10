Nuovi spogliatoi al Polisportivo Treossi: lavori al via, investimento da 400mila euro

Tutto è pronto per l’avvio dei lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi presso il Polisportivo Treossi di Vecchiazzano. "Entro due settimane - afferma il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo - aprirà il cantiere di quest’opera che ho fortemente voluto e che ho seguito in stretta collaborazione con il Quartiere con il quale mi sono incontrato in queste ore". Il progetto è coordinato dal Servizio edifici pubblici in collaborazione con professionisti esterni incaricati e prevede un investimento del Comune di circa 400mila euro.

I lavori sono stati aggiudicati al “Consorzio Artigiani Romagnolo soc. Coop.” e avranno inizio il 23 ottobre con una durata di esecuzione prevista in nove mesi. Tali, dettaglia Mezzacapo, "consistono nella realizzazione di due nuovi fabbricati, in aderenza a quelli esistenti, per un totale di circa 200 metri quadri. Sono previsti tre spogliatoi completi di servizi e docce oltre a locali ad uso deposito e magazzino. Si prevede inoltre l'efficientamento della centrale termica esistente con l'installazione di pannelli solari in copertura".