Nuovo agente di Polizia Locale in servizio a Meldola: l'organico sale a tre unità

Nuovo agente di Polizia Locale assegnato al presidio di Meldola. L'organico della Polizia Locale di Meldola si amplia con una nuova unità di personale che va ad aggiungersi ai due agenti attualmente in servizio. A darne l'annuncio sono il Sindaco Roberto Cavallucci e il Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese Daniele Giulianini che hanno dato il benvenuto all'agente Filippo Alessandrini. Il Sindaco Cavallucci esprime grande soddisfazione per il rafforzamento del presidio della Polizia Locale di Meldola: "Un grazie a tutta la grande famiglia dei "Vigili urbani" dell'Unione della Romagna Forlivese ed in particolare agli agenti in servizio da anni sul nostro territorio. A loro ed al nuovo arrivato un sincero augurio di buon lavoro con l'obiettivo di tutelare, ancora di più, la sicurezza della cittadinanza, degli spazi pubblici e di tutto il territorio della nostra bellissima Meldola".