All'ospedale "Morgagni-Pierantoni" debutta il nuovo ambulatorio di scialoendoscopia

Dopo un lungo percorso preparatorio, formativo e di aggiornamento tecnologico, è stata introdotta presso l'Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, diretta dal professor Claudio Vicini, la nuova procedura di “scialoendoscopia operativa” per la patologia ostruttiva delle ghiandole salivari maggiori. "Si tratta - spiega il dottor Giovanni Cammaroto, delegato al progetto - di una tecnica mini-invasiva, che consente il trattamento delle patologie infiammatorie delle ghiandole salivari maggiori con particolare riguardo alla calcolosi salivare. I sintomi sono frequenti tumefazioni dolenti, che compaiono specie dopo i pasti a livello sottomandibolare o al davanti dell'orecchio".

"Questa tecnica applicata per la prima volta in Romagna - prosegue - consente di evitare approcci più aggressivi, potenzialmente gravati da complicanze significative, quali lesioni a livello di alcuni nervi come il nervo facciale e il nervo linguale. In selezionate condizioni, l’uso di tale metodica può scongiurare anche il ricorso alla rimozione chirurgica dell’intera ghiandola salivare che, soprattutto nella patologia flogistica, non è scevra dal rischio di complicanze. Questa nuova procedura è quindi un valore aggiunto all'offerta assistenziale sul territorio in una condizione clinica tutt’altro che rara".

Per accedere all'ambulatorio, che seleziona i potenziali candidati, è sufficiente essere in possesso di una richiesta specifica del medico di famiglia con la quale contattare direttamente la segreteria degli ambulatori di otorinolaringoiatria di Forlì, allo 0543-735020.