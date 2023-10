Il vescovo Corazza apre il nuovo anno pastorale: "La vera calamità è il vuoto di senso in tante persone"

"Non ci ardeva forse il cuore". E' il tema con il quale lunedì sera, alle 20,45, il vescovo Livio Corazza darà inizio al nuovo anno pastorale 2023-2024. La messa che celebrerà l'evento sarà officiata in Cattedrale. "È giunto il momento di fare delle scelte - ha detto il vescovo Corazza in un'intervista rilasciata al settimanale diocesano "Il Momento", a firma di don Giovanni Amati -. Di mettere insieme la strada percorsa e le riflessioni fino a qui condivise e realizzare qualche segno concreto". 2Solo l’apertura allo Spirito cambia la vita - ha proseguito il vescovo -. In questi giorni ho celebrato molte cresime; ai ragazzi è stato detto che il dono dello Spirito Santo è come il sole, se non apri gli scuri non entra la luce! Solo Cristo ci salva, ma a una condizione: dobbiamo lasciarlo entrare, ogni giorno, come ogni giorno il sole entra nelle nostre vite e illumina le nostre strade".

"Le calamità e le guerre ci sono sempre state - ha ricordato Corazza facendo riferimento ad un periodo condizionato dalla pandemia da covid, dalla guerra in Ucraina, all'attuale conflitto in Palestina, all'alluvione del maggio scorso e al terremoto del 18 settembre -. La vera calamità è il vuoto di senso in tante persone. Se siamo individualisti, come possiamo pensare di preoccuparci degli altri che stanno sulla stessa barca? Risponderemmo chiudendoci in cabina a smanettare sullo smartphone mentre la nave va a fondo".