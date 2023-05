CavaRei inaugura un nuovo gruppo appartamento per persone con disabilità

CavaRei apre le porte della casa in Via Maceri Malta, 22 per inaugurare un nuovo gruppo appartamento che ospita 6 persone con disabilità e disagio mentale. L'appuntamento è per sabato mattina. L’unità si aggiunge ad altre 2 già esistenti all’interno della casa. I nuovi spazi sono stati realizzati grazie al progetto Home In&Out, sostenuto da Unicredit e da Fondazione Caffè Salato. Il contributo di Unicredit ha sostenuto il raggiungimento dell’obiettivo del progetto Home In&Out, ovvero quello di ampliare la capacità ricettiva di CavaRei per far fronte all’aumento delle richieste sempre più frequenti a parte delle famiglie di persone con disabilità per costruire un “Dopo di noi” nel presente e insieme a loro.

Home In&Out, avviato a marzo 2022, ha visto anche il proseguimento della collaborazione di CavaRei con la Fondazione Asphi di Bologna per sostenere il percorso di autonomia e socializzazione delle persone con disabilità, per rassicurare le famiglia e indirizzare al meglio gli interventi educativi, attraverso l’individuazione di tecnologie di supporto. ASPHI ha avuto un ruolo importante anche nella formazione dei nostri operatori.

Attualmente nella casa di Via Maceri abitano 14 persone, suddivise nei 3 piani. Il nuovo nucleo che si inaugura sabato è situato al 1° piano e ospita 6 persone, ne troviamo un altro al 2° piano con altre 6. Al piano terra della casa invece, grazie al sostegno di Fondazione Caffè Salato, è stato possibile realizzare un mono-locale per persone come Sabrina che ha una disabilità acquisita a seguito di un incidente e vuole allenarsi a tornare a vivere da sola.

Nello stesso piano è presente un ulteriore appartamento attualmente abitato da una persona e disponile con altri posti di sollievo per brevi soggiorni. La mattinata di sabato è anche l’occasione per ringraziare i tanti donatori di CavaRei che in diverse occasioni di raccolta fondi hanno sostenuto i progetti di vita autonoma.