Nuovo asfalto lungo via Firenze, sarà un giovedì di lavori: possibili disagi alla circolazione

Previsti lavori nella giornata di giovedì in via Firenze, all'altezza dell'incrocio con via Ossi e via Del Guado. Nell'ambito del programma di asfaltature disposto dall'Anas, sono previsti lavori dalle 7 alle 19 che richiederanno una circolazione con senso unico alternato, il divieto di transito dei mezzi di lunghezza superiore a 9 metri, il divieto di sorpasso e limite massimo di velocità pari a 30 km/h. In concomitanza con tali lavorazioni, verrà disattivato l’impianto semaforico dell’incrocio, sostituito da impianti temporanei disposti dagli operatori. In caso di maltempo i lavori si svolgeranno venerdì.