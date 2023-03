La burocrazia aveva rallentato il progetto, la fusione dei due locali è realtà: "Un servizio unico e si parcheggia meglio"

Fino alla scorsa settimana chi si trovava a transitare in via Spazzoli a Forlì (zona pattinodromo/Stadio) e voleva fare colazione comprando anche le sigarette doveva prima fermarsi nella tabaccheria, comprare le sigarette e poi, fare 250 metri, entrare al "Caffè 111" e ordinare cappuccino e pasta. Ora può fare tutto insieme: entra nel nuovo "Bar tabacchi 111" si siede tranquillamente all'interno, o nel gazebo che tra breve verrà installato, e fa colazione con tutto quello di cui ha bisogno.

I due locali, fino a venerdì scorso a 250 metri uno dall'altro, si sono fusi e hanno dato vita a un locale unico, rinnovato e più funzionale. I due gestori, Jessica del Caffé e Francesca del Tabacchi, avevano deciso di fondersi già un anno fa, dopo il covid, ma le pratiche e tutto il resto hanno rallentato un po' il progetto. Poi si è sbloccata la pratica e sono iniziati i lavori, durati almeno un mese, e venerdì scorso ha aperto "Bar Tabacchi 111".

"L'idea è nata proprio per dare un servizio unico al cliente - spiega Jessica - anche perché in tabaccheria, dopo che è stata fatta la rotonda, non si parcheggiava più bene. Quindi era diventato difficile usufruire di quel servizio se non arrivandoci a piedi dopo aver parcheggiato nei pressi del bar. Quindi in questo modo si parcheggia meglio per entrambi i servizi e poi, non in ultimo, abbiamo pensato anche ai costi vivi. Unendo le due attività le spese si dimezzavano a fronte di un servizio più completo ed efficiente". Il bar offre sempre, come il solito, colazione e aperitivo. In tabaccheria si trova tutto: dalle marche da bollo ai gratta e vinci, si possono effettuare pagamenti di tutti i tipi e si può giocare al lotto e al superenalotto.

