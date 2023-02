Come cambia il commercio: dall'Egitto a piazza Saffi, barba e capelli (con sconto lavaggio auto) sotto i portici del Comune

Dalla lontana Alessandria d’Egitto direttamente in piazza Saffi. Ha aperto i battenti un mese fa circa, proprio sotto i portici della piazza, a pochi metri dall’ingresso del Comune, una nuova attività di parrucchiere per uomo, “J’axson Barber Shop Uomo”. A gestirla è Ebrhim, giovane di origini egiziane che, arrivato da poco in Italia, ha poca dimestichezza con la lingua e quindi viene affiancato, per comunicare con i clienti, dai titolari del negozio, anch’essi di origine egiziana.

Dai dati di Confcommercio Forlì infatti emerge che in centro proseguono le chiusure per abbigliamento, calzature, libri, giocattoli. E proprio in piazza Saffi c'è un altro caso emblematico di come muta il commercio: meno vendita di prodotti e più servizi - che non sono sostituibili dal commercio elettronico -, perfino in quello che dovrebbe essere il salotto buono vocato al commercio e un'area di flusso pedonale come i portici sotto il Comune. E invece, fioccano anche qui vetrine sfitte e da qualche mese si fanno avanti anche i servizi "etnici" come la kebabberia che ha preso il posto dell'ex pizzeria Sole, a pochi passi dal voltone che dà l'accesso al Comune.

“Abbiamo deciso di aprire l’attività in piazza perché ci sembrava la scelta giusta - spiega Farag, il titolare, che ha un altro negozio di barbiere a San Mauro Pascoli -. Lavoriamo molto, abbiamo prezzi convenienti e siamo molto soddisfatti. Le persone sono incuriosite da questa nuova apertura e riceviamo molte richieste, anche da parte della clientela femminile, così come di tante mamme che portano i loro bambini a tagliarsi i capelli da noi”.

Proprio per questo motivo, Fagar sta pensando di andare al raddoppio e di acquisire anche il locale proprio accanto all’attuale, che è sfitto come molte altre vetrine che si trovano sotto i portici del Comune, e di farne un’attività di parrucchiere specializzato in tagli al femminile. Insomma, barba, capelli e piega a due passi da Saffi a prezzi modici e aperto anche di domenica.

Il titolare è proprietario anche di alcuni autolavaggi presenti a Forlì, da qui l’idea di applicare una scontistica per i clienti che dopo aver l’auto vanno a tagliarsi i capelli, e viceversa. “Stiamo pensando di fare in modo che chi usufruisce dell’autolavaggio e del barbiere - dice - possa trovarsi in tasca uno sconto. Questo serve anche a fidelizzare le persone offrendo un servizio veloce e conveniente”.