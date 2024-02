Nuovo carcere: lavori riaffidati entro un mese, ma incombe una nuova vertenza giudiziaria

La stipula del contratto per il riaffidamento alla ditta appaltatrice dell'ultima parte dei lavori del nuovo carcere al Quattro ci sarà nella prima settimana di marzo. E' quanto fa sapere la deputata forlivese di Forza Italia Rosaria Tassinari. Un iter, quindi, che procede, nonostante incomba una nuova vertenza giudiziaria tra due raggruppamenti di società, dopo quella che ha paralizzato il cantiere per oltre 4 anni. A maggio ci sarà l'udienza per l'esame del ricorso.

“Grazie al lavoro sul territorio di Forza Italia, all’attenzione mostra dal Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Tullio Ferrante - e all’azione di questo governo di Centrodestra è stato espresso un giudizio favorevole alla ripresa del cantiere che potrà contare sui circa 28 milioni di euro stanziati da questo governo. L’attesa durava da anni e ha reso ancora più palese le criticità dell’attuale casa circondariale di Forlì posizionata nel pieno centro della città, all'interno della Rocca di Ravaldino. Un posizionamento del tutto inadeguato per polizia e detenuti, ma soprattutto per le potenzialità turistiche dell’area. La realizzazione del nuovo carcere nell’area individuata al di fuori del centro città non è più rimandabile e l’azione di questo governo si è dimostrata e si dimostrerà decisiva per passare dalle parole ai fatti”, dice Tassinari.

Tuttavia, c'è da incrociare le dita perché a maggio ci potrebbe essere un altro colpo di scena. Infatti la sentenza del Consiglio di Stato emessa a maggio 2023 aveva accolto l'appello del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario (Devi-Rialto) contro la sentenza del Tar del 2020 che aveva invece inizialmente dato ragione alla altre imprese concorrenti, il raggruppamento Rennova-La Torre, annullando l'aggiudicazione dell'appalto alla Devi-Rialto. Il Provveditorato alle Opere pubbliche ha quindi confermato l'aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento Devi- Rialto alla fine del novembre 2023. Un mese dopo, però, è arrivato un nuovo ricorso al Tar da parte di Rennova-La Torre con una richiesta di sospensiva, poi ritirata.