C'è l'ok anche all'ultimo centro commerciale all'Ospedaletto, sorgerà di fronte al futuro Esselunga

Ha avuto il 'via libera' dagli uffici del Comune (l'iter era ormai esclusivamente amministrativo) l'ultimo grande progetto di insediamento di una struttura ad uso commerciale che era ancora in ballo dalla vecchia programmazione urbanistica, quella varata con l'ormai famoso 'Piano del Commercio' di fine 2017, che come è noto prevedeva la scriteriata previsione di un centinaio di nuove aree di potenziale insediamento di capannoni commerciali in città. Con la convenzione stipulata alcuni giorni fa, potrà partire, infatti, un nuovo polo di commerciale e servizi, all'Ospedaletto, di circa 12mila mq totali, di proprietà dell'Istituto Diocesano di Sostentamento al Clero della diocesi di Forlì-Bertinoro e di una società immobiliare, acquistata nel 2007 da Sapro.

Ospedaletto Est

Prende il nome di 'Ospedaletto Est' ed è un'area commerciale affacciata su via Ravegnana (tra via Ravegnana e via Zampeschi, all'altezza circa del distributore di benzina ex Energia Fluida). L'intervento prevede 5.000 mq di superficie di vendita commerciale, oltre a 300 mq di pubblici esercizi e a 4.000 mq di direzionale. La previsione di massima è di 4 edifici di cui uno destinato a servizi e 3 a commerciale così suddiviso: 2.500 mq di superficie di vendita, 1.500 mq (con possibile vocazione anche ad alimentare, quindi a supermercato) e 1.000 mq.

Quest'area si andrà a a saldare, dato che di fatto sorge dirimpetto, all'area commerciale del futuro supermercato Esselunga, che è in corso di edificazione sulla nuova rotonda tra via Ravegnana e via Napoleone Bonaparte (altri 1.500 mq di vendita in apertura il prossimo anno). Si insedierà così un'area con negozi per 6.500 mq, circa un terzo del totale del 'Formì', che dista appena un chilometro dal polo commerciale vicino al casello A14. La nuova area ha visto la netta contrarietà delle associazioni di categoria del commercio.

Altre strutture commerciali a Pieve Acquedotto

Non è però l'unico insediamento commerciale in zona. L'area commerciale del Puntadiferro - Formì si espanderà lungo alcuni lati, per effetto di interventi di altri privati: due capannoni commerciali per un totale di 1.500 mq di superficie di vendita sulla rotonda tra via Camporesi – via Cervese – via Costanzo II e altre due strutture commerciali più piccole su un terreno di cui è comproprietaria Cia-Conad, da 650 e 850 mq.

In totale quindi altri 3.000 mq di negozi sui lati dell'ipermercato Puntadiferro, a sua volta in continuità con il Formì. Da via Ravegnana fino al casello dell'A14 ci sarà quindi un offerta commerciale lunga 2 chilometri estesa su 70mila mq di superficie di vendita (già edificata per più dell'80%) ripartiti in circa 150 negozi di varie dimensioni.

Questa sarà la conformazione definitiva, dal momento che dovrà essere approvato ora il nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug). Per quanto assurdo possa sembrare, il distretto commerciale, nella pianificazione risalente ai primi anni Duemila, era perfino più grande. Sono decadute le previsioni edilizie nella grande area agricola tra il retro del Puntadiferro e via Antonietta Gordini (quella che un tempo si diceva fosse destinata a un cinema multisala), così come quella dell'altra grande area inedificata triangolare di fronte alla fiera (tra via Punta di Ferro e via Ravegnana), destinata in questo caso non a commercio, ma a servizi. Per quest'ultima area, dopo aver effettuato tutto l'iter negli ultimi mesi, i proprietari hanno preferito non procedere con la convenzione definitiva col Comune. All'Ospedaletto, per lo stesso motivo, non partirà la piccola area residenziale di via Eritrea.

Da ora in poi stop al cemento

E' stata una transizione durata ben 6 anni e mezzo – dal 2018 fino a questi giorni -, ma il 3 maggio scorso è stata la data “tagliola” dell'ultima ed estrema proroga per salvare i vecchi interventi edilizi varati prima della legge regionale del 2017 contro il consumo del suolo, che ha fatto decadere tutti i cosiddetti “piani regolatori” in Emilia-Romagna. Una legge che avrebbe dovuto dare una stretta sulle ulteriori espansioni di cemento, ma che di fatto le ha accelerate nel lungo periodo transitorio, proprio per non trovarsi come oggi, con terreni riportati ad agricoli e senza possibilità di business. Dal 3 maggio, però, è tutto azzerato: ciò che non è stato concesso dal Comune entro quella data non potrà più essere costruito.

Per nuovo cemento bisognerà aspettare il nuovo Piano Urbanistico, un iter che durerà mesi e che, almeno sulla carta, dovrebbe dare una stretta a quanto successo fino ad oggi. Bisogna però ricordare che, oltre al distretto commerciale nel quadrante nord della città, sono previsti altri centri commerciali al Ronco e vicino all'ospedale (Polo H) e una maxi-area produttivo-logistica a Villa Selva.