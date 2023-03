Centro per le famiglie, semaforo verde al progetto da 3,4 milioni di euro. Entro maggio l'aggiudicazione dell’appalto

Via libera alla realizzazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia, che sorgerà dalle ceneri del vecchio edificio in viale Bolognesi 23. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, redatto dal Servizio Edifici Pubblici e da un pool di professionisti incaricati, per un importo di 3,4 milioni di euro, rendendo necessario un ulteriore rabbocco di risorse comunali in virtù della revisione del quadro economico. L'amministrazione comunale ha infatti aggiunto un ulteriore cofinanziamento pari a 400mila euro.

Il nuovo Centro per le Famiglie e il nuovo Centro per l’Impiego sorgeranno sul medesimo lotto ma implicano progettazioni separate e due appalti distinti. "Per quanto riguarda il Centro per le Famiglie, il primo obiettivo da rispettare è l’aggiudicazione dell’appalto entro il 31 maggio, al fine di avviare i lavori entro il prossimo autunno - esordisce l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani -. Rispetto allo studio di fattibilità tecnica ed economica il successivo livello di progettazione ha comportato un incremento importante del costo totale dell’opera, dovuto all’adeguamento ai nuovi prezzari regionali".

"Con grande senso di responsabilità, questa Amministrazione ha deciso di integrare il quadro economico inizialmente deliberato per procedere nei tempi prestabiliti dal Pnrr con i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo edificio, anche e soprattutto per non perdere il finanziamento di 2.100.000 euro ottenuto dal Ministero dell’Istruzione per l’attuazione dell’intervento", conclude Cicognani.

Il nuovo Centro per le Famiglie rientra tra le priorità della giunta Zattini in virtù di alcune sue evidenti ‘fragilità’, così descritte dall’assessora alle politiche educative Paola Casara: "L’edificio esistente è datato e l’attuale disposizione dei locali non permette di far fronte all’incremento e alla pluralità delle attività e dei servizi erogati. Non solo, la realizzazione di un nuovo Centro per le Famiglie consentirebbe di valorizzare sinergie e alleanze importanti a beneficio della crescita di bambini e ragazzi".