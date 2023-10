Arriva il nuovo comandante della Polizia Locale: "Più divise in strada per un polizia che non va vista solo per le multe"

Ha preso servizio il nuovo comandante della Polizia Locale, figura apicale che mancava da quando il Comune di Forlì era uscito dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - a cui aveva delegato la funzione di polizia locale - vale a dire da quasi due anni (dal 1 gennaio 2022). Il nuovo comandante è Claudio Festari, 47 anni, che arriva dalla Lombardia, con esperienze a Lodi, a Bareggio (Milano), poi per circa dieci anni come ufficiale nella Polizia Locale di Milano, e da ultimo come comandante del corpo dell'Unione dei Comuni del Nord Lodigiano.

Il benvenuto del Comune di Forlì

A dargli il benvenuto – in una conferenza stampa di presentazione – il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo. “Condividiamo col nuovo comandante la visione di un corpo dei vigili sempre più vicino ai cittadini, con una presenza fisica della divisa sulle strade, in una strategia comune di coordinamento con le altre forze di polizia dello Stato per mantenere una qualità della vita adeguata”, spiega Zattini. Il nuovo comandante arriva con un contratto triennale con possibilità di rinnovo.

“Abbiamo visto nella sua persona una curriculum importante e nel colloquio col sindaco ci siamo trovati d'accordo su degli obiettivi che ci siamo dati come amministrazione – aggiunge Mezzacapo -. Il nuovo comandante trova un corpo per il quale abbiamo fatto il massimo delle assunzioni possibili, con 114 agenti, e dove abbiamo rinnovato notevolmente il parco mezzi”. Da entrambi gli amministratori è arrivato il ringraziamento per la gestione del periodo di interim del vicesegretario Michele Pini (per la parte amministrativa) e del vicecomandante Andrea Gualtieri (per la parte operativa).

Un iter di selezione travagliato

Il percorso che ha portato alla nomina di Festari è stato particolarmente tortuoso. La prima selezione terminò lo scorso aprile con un nulla di fatto quando il comandante prescelto dal sindaco Zattini, Francesco Frutti, in servizio come responsabile della Polizia Locale del Comune commissariato di Campi Bisenzio (Firenze), si trovò a rinunciare all'incarico in quanto non gli era stata concessa l'aspettativa non retribuita nel Comune toscano.

Nella seconda selezione aperta per trovare il comandante l’amministrazione aveva individuato il Tenente Colonnello dei Carabinieri Gerardo Lardieri, in servizio in Calabria e figura in prima linea nella lotta alla 'Ndrangheta, anch'egli poi protagonista di una rinuncia per motivi professionali e burocratici. Una situazione che, però, non è giudicata critica dal sindaco Zattini: “Il corpo è sempre stato gestito e amministrato al meglio, non c'è stato neanche un giorno di vuoto di potere”.

Il nuovo comandante

Festari viene, come esperienze principali, dal comando di un corpo di Polizia Locale nella provincia di Lodi e dal servizio in un corpo complesso come quello di Milano, dove è stato vicecomandante di zona. Ha operato anche in un nucleo specializzato nella polizia giudiziaria. Premettendo di raccogliere le redini di “un corpo ben strutturato”, come si è evidenziato “col lavoro fatto durante l'alluvione”, Festari intende portare, come suo obiettivo, “un mix del vecchio vigile urbano e dei compiti di Polizia Locale”, con agenti in strada per una “polizia che non va vista solo per le sanzioni, ma che dà tranquillità ai cittadini”. Festari intende inoltre rafforzare alcune funzioni di polizia giudiziaria.

Da un punto di vista personale – spiega – la sua famiglia resterà in Lombardia per il primo anno, per poi valutare un trasloco. “Non nascondo che l'Emilia-Romagna è un mio punto di riferimento, amo molto questo territorio, non solo per i ricordi delle vacanze in Romagna, ma perché è un territorio bello, con un approccio alla vita molto diverso dalla Lombardia”.