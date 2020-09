Nuovo corso per imparare la lingua dei segni: si cercano adesioni

Il Comitato Asi di Forlì-Cesena organizza nel mese di settembre, in collaborazione con l'associazione culturale e sportiva "Il quadrifoglio" (impegnata nella promozione dello sport e della cultura per persone affette da disabilità e attiva sull’intero territorio romagnolo), una nuova edizione del corso intensivo di lingua dei segni di Primo Livello. Dopo il successo dell’edizione di febbraio, l’associazione ripropone il corso sempre con il patrocinio del Comune di Forlì. L'attività è finalizzata a far conoscere la cultura e la lingua della comunità sorda e a fornire agli allievi competenze tecniche e strutturali della comunicazione visivo-spaziale attraverso un’adeguata formazione. I partecipanti al corso saranno in grado di interagire, comunicare e approcciare con persone sorde sul posto di lavoro o in qualsiasi ambito della vita quotidiana.

Al termine del corso i partecipanti, se lo vorranno, potranno intraprendere due diversi percorsi professionali: quello di assistente alla comunicazione oppure quello di interprete. Lo scopo è di favorire una migliore integrazione sociale e culturale in ambito familiare, educativo, scolastico e professionale.

Le lezioni prevedono due incontri settimanali la domenica dalle 17 alle 21 e il lunedi dalle 15 alle 19 e si svolgeranno nella sede della Caritas in via Dei Mille, 28. La frequenza è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di assenze pari al 30% del totale delle ore.

Il corso, il cui inizio è programmato per il 21 settembre, verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti. E' aperto a cittadini italiani e stranieri aventi come requisito di accesso il possesso di un Diploma di scuola media Superiore. Coloro che sono interessati potranno presentare domanda di iscrizione entro il 18/09/2020. Per ulteriori informazioni sul corso è possibile contattare via e mail la segreteria all’indirizzo (telefonare al numero 3478844618, risponde il presidente dell'associazione "Il quadrifoglio" Carla Ciotti).