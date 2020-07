Nuovo direttore sanitario per Irst di Meldola: è la dottoressa Maria Teresa Montella

Si completa la squadra delle direzioni a guida dell’Istituto Tumori della Romagna Irst. Durante la seduta di venerdì del rinnovato consiglio di amministrazione presieduto dal professor Renato Balduzzi, svoltosi in via telematica, è stata, infatti, approvata all’unanimità la proposta avanzata dal direttore generale Giorgio Martelli, la nomina della dottoressa Maria Teresa Montella come direttore sanitario. Subentra al dottor Mattia Altini, che di recente ha assunto il medesimo incarico all'Ausl Romagna, cui il consiglio d'amministrazione e le direzioni Irst hanno voluto rinnovare "stima e ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto per la crescita dell’Irst".

"Ripongo massima fiducia nella dottoressa Montella, della quale apprezzo capacità e competenza - ha dichiarato Martelli -. Ci conosciamo da tempo e condividiamo i medesimi valori e principi". La neo direttrice, selezionata nell'ambito degli appositi albi regionali dei professionisti idonei, assumerà la guida della direzione sanitaria dell’Irst dal 1 settembre, svolgendo funzioni sia di Clinical Governance sia di erogazione di servizi, avvalendosi, più direttamente, della collaborazione della Direzione Medica di Presidio, della Direzione Infermieristica e Tecnica e della Direzione della Farmacia Oncologica.

"L’eredità lasciata dal collega Altini e dal professor Dino Amadori è frutto di un sogno realizzato che si è sviluppato diventando una realtà conosciuta a livello nazionale ed internazionale - sono le parole di Montella -. Ho accettato questa sfida per varie ragioni: in primis la presenza di un progetto ambizioso e cooperativo in seconda istanza la presenza di Giorgio Martelli con cui ho avuto occasione di lavorare in passato e che considero un professionista competente e capace da cui posso ancora imparare tanto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Montella, nata a Bologna dove tuttora risiede, si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna e specializzata in Igiene e Medicina preventiva. Tra le varie esperienze formative, il master in Sanità Pubblica presso l’università di Montreal (Canada) e il master in programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari all’Università di Bologna. Nel corso della propria carriera ha ricoperto importanti incarichi in più enti. Tra questi si evidenziano, dal 2017, quello di Direttore del Servizio Gestione Operativa dell’Ausl di Reggio Emilia; in precedenza è stata Responsabile dei Servizi Ospedalieri della Regione Emilia-Romagna, Direttore Sanitario all’Azienda Ospedaliera Marche Nord - Ospedali di Pesaro e Fano, direttore medico di presidio all’Istituto Ortopedico Rizzoli e Responsabile di organizzazione medica nell’ambito del Dipartimento materno infantile all'Ausl di Bologna.