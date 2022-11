Nuovo direttore tecnico per Alea Ambiente: è Gianluca Tapparini

Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure di selezione ed è stato individuato il manager che assumerà la guida tecnica di Alea Ambiente per i prossimi 12 mesi. Si tratta di Gianluca Tapparini, cinquantun’anni di origine toscana, consulente aziendale specializzato nel settore ambientale; il neodirettore tecnico di Alea Ambiente è stato Amministratore di Ata Società multiservizi della provincia di Savona e vanta precedenti esperienze alla guida di Programma Ambiente e Asm, società pubbliche di gestione dei rifiuti di Prato.

L’incarico a Gianluca Tapparini, spiega la società, "è l’effetto della profonda competenza del manager nel settore dei servizi ambientali e nella gestione di realtà pubbliche, per lo più municipalizzate, di gestione dei servizi di igiene ambientale". In Alea Ambiente si occuperà della gestione dei servizi di igiene urbana, dei progetti di miglioramento e implementazione dei servizi e di tutte le attività connesse al settore operativo. Nel frattempo, scade mercoledì il termine per candidarsi per la selezione della figura di direttore generale della società.

Dal dicembre 2021 tale funzione era stata coperta grazie al distacco parziale del direttore di Livia Tellus, terminato alla fine di settembre di quest’anno. La situazione era stata oggetto di dibattito politico, con il gruppo consiliare di Forlì & Co che aveva manifestato "preoccupazione sul forte rallentamento delle attività della società a causa della sua situazione organizzativa". L'assessore Vittorio Cicognani aveva replicato in Consiglio comunale che "un bando per il direttore generale era già stato attivato, era stato formalizzato ed era stata scelta la persona per andare a fare il direttore generale che, nel momento di accettare l'incarico, non ha accettato per motivi personali". Per questo è stato riattivato tutto il percorso di selezione.