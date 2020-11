Nuovo dpcm, chiudono musei e biblioteche. L'assessore Melandri: "Gli innocenti pagano per i colpevoli"

In ottemperanza al nuovo dpcm, i Musei Civici di Forlì e i complessi monumentali di Villa Saffi e i mosaici del volo dell'Ex Collegio Aeronautico, la Biblioteca Comunale A. Saffi e le Biblioteche decentrate e tutte le esposizioni temporanee (comprese quelle allestite all'Oratorio San Sebastiano, Palazzo Albertini e presso l'atrio della Biblioteca Saffi), resteranno chiusi dal 6 novembre al 3 dicembre, salvo successive ulteriori disposizioni governative.

"La chiusura di musei, monumenti e biblioteche è una sconfitta per tutti - esclama l'assessore alla cultura, Valerio Melandri -. I luoghi della cultura di questa città, alla pari di quelli di tutta Italia, si erano adeguati ai protocolli anti-covid, prevedendo ingressi contingentati e la fruizione degli spazi comuni in condizioni di massima sicurezza. Chiuderli adesso, dopo i sacrifici effettuati in termini di risorse ed energie, significa soffocare il mondo della cultura e far pagare a terzi le colpe di altri”.

E' possibile fruire dei servizi bibliotecari digitali tramite il catalogo online "Scoprirete", attraverso il quale ogni utente iscritto alla Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino, con le proprie credenziali, può accedere, gratuitamente e in qualsiasi momento, ad una ricchissima piattaforma di risorse digitali da scaricare o consultare in streaming. La piattaforma consente inoltre di prendere in prestito (per 14 giorni) gli ebook relativi alle novità editoriali e ai libri ancora coperti da copyright e di leggere nella versione sfogliabile tutti i principali giornali nazionali ed esteri, nonché numerose riviste di ogni genere ed argomento. Per aggiornamenti e informazioni, vi invitiamo a contattare i vari istituti culturali tramite i recapiti consueti o tramite i rispettivi canali social.

