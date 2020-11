Nuovo Dpcm e nuova stretta su scuole e centri commerciali. Italia divisa in tre per il rischio contagio

Il nuovo Dpcm con il lockdown "soft" delle regioni è stato firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'annuncio è arrivato dopo la mezzanotte, ma il testo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: di certo si sa che entrerà in vigore giovedì 5 novembre e durerà fino al 3 dicembre. Alla fine si divide davvero l'Italia in tre zone: zona rossa, zona arancione e zona verde, a seconda della gravità della situazione e dal livello di rischio.

Emilia Romagna zona verde

L'Emilia-Romagna, e quindi anche Ravenna, dovrebbe rientrare nelle zone verdi, quelle con meno limitazioni. Anche in queste zone bisognerà comunque rispettare delle nuove regole:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

coprifuoco dalle 22 e fino alle 5;

autobus e mezzi di trasporto nazionali, regionali e provinciali con capienza limitata del 50%;

didattica totalmente a distanza per tutte le scuole superiori;

alle scuole elementari e medie prevista l'attività in presenza con mascherina;

i bar chiudono alle 18, sono chiusi cinema, mostre e musei, sono sospesi tutti i concorsi e nei fine settimana sono chiusi i centri commerciali.

Le regole valide per tutti