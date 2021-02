Nuovo dpcm, "libri al volo" alla biblioteca di Forlì

In ottemperanza alla nuova ordinanza del Ministro della Salute del 19 Febbraio da lunedì e sino a nuove disposizioni, la Biblioteca Comunale Saffi torna a riaprire solo per il servizio di asporto, con l’iniziativa "Libri al volo". Gli utenti potranno ritirare i libri su prenotati, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. La prenotazione potrà avvenire telefonicamente, via mail o attraverso il catalogo online "Scoprirete". I bibliotecari provvederanno a preparare i libri richiesti. Gli utenti potranno ritirare i libri all'ingresso della Biblioteca in Corso della Repubblica al civico 78. Sarà possibile riconsegnare i libri da restituire in un apposito contenitore posizionato all'ingresso della Biblioteca. Anche le Biblioteche decentrate garantiranno il servizio "Libri al volo".



Orari

Lunedì-venerdì 8.30-13.30;

martedì e giovedì 14.30-17.30;

sabato chiuso

Contatti

Tel. 0543 712610/2615

E-mail: biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it