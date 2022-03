Inaugurato il Giardino dei Musei: via 9mila tonnellate di cemento per 6mila metricubi di terreno vegetale

“L'abbattimento del parcheggio di piazza Guido da Montefeltro era atteso a Forlì dal giorno dopo che era stato realizzato”: queste sono le parole del sindaco Gian Luca Zattini che manda in archivio l'esperienza del cosiddetto 'parcheggione', vale a dire l'impattante parcheggio realizzato negli anni '80, demolito nell'ultimo anno e mezzo e che ora lascia spazio ad un giardino davanti al museo San Domenico. Venerdì si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo spazio verde che, però, ha bisogno ancora di alcuni interventi di arredo e decorazione per considerarsi completo, un vero giardino e non un parco di quartiere. La sua funzione, infatti, dovrà essere prima di tutto di abbellimento dello scorcio turistico più frequentato della città. “Era una colata di cemento nel cuore del centro, ora dovrà essere un giardino e non un parco”: precisa l'assessore ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani.

Nella nuova area verde prevale la ri-naturalizzazione. Con una superficie da 6.500 metri quadri, 4.800 diventa suolo permeabile, vale a dire il 70% circa. Dall'ex parcheggio Montefeltro sono usciti 3.700 metri cubi di cemento (pari a circa 9.000 tonnellate) e sono entrati 6.500 metri cubi di terreno vegetale, di cui 1.650 mq di top soil. Il costo dell'opera è stato di un milione di euro, di cui metà a carico della Fondazione Cassa dei Risparmi, 300mila di fondi statali e 200mila euro del Comune. Con la benedizione del vescovo Livio Corazza la nuova area verde è stata quindi ufficialmente inaugurata, anche se già percorribile da alcune settimane. “La Fondazione investe in una zona del centro a lei particolarmente cara, a fianco di un'amministrazione comunale attiva e che cattura risorse finanziarie. La 17° grande mostra su Maddalena apre con uno scorcio ambientale molto bello, che ripristina le condizioni passate”.

Gli stalli persi per la sosta presto saranno recuperati. “Entro la fine dell'anno sarà aperto il nuovo parcheggio di via Romanello, per 80 posti”. L'area di sosta è costata 450mila euro e servirà anche il centro di aggregazione della Fabbrica delle Candele, dato che avrà un accesso in fondo proprio su tale struttura. “Altri 35 posti auto sono stati ricavati in un'area di sosta a margine del giardino in via Andrelini”, sempre Cicognani, mentre è previsto fino a maggio il mantenimento del parcheggio sopra la Barcaccia, sempre nella metà sul lato di via Andrelini. “In estate sarà eliminato in quanto è prevista anche quest'anno l'arena per gli eventi estivi e il traffico andrebbe a disturbare”, conclude Cicognani.