Nuovo Governo, Confagricoltura: "Premiare la competenza, ci vuole un romagnolo al Mipaaf"

Dopo il voto delle elezioni politiche del 25 settembre sono subito partiti gli incontri tra i partiti della neo maggioranza per la composizione del nuovo governo. "Il nostro auspicio è che venga premiata la competenza: spesso il Ministero dell'Agricoltura è stato usato come una moneta di scambio per riequilibrare i rapporti di forza tra i vari partiti - afferma Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini -. Ma il Mipaaf è un dicastero chiave per la sicurezza alimentare del Paese, lo abbiamo visto negli ultimi anni dove anche l'opinione pubblica si è finalmente resa conto del ruolo degli agricoltori e della produzione agricola. Ci aspettiamo dunque che il nuovo inquilino di via XX Settembre sia una persona che conosca il settore primario, le sue dinamiche, i suoi problemi e che possa quindi lavorare sin da subito per traghettare, insieme alle aziende, l'agricoltura fuori dalle secche. Muoversi in uno scenario complicato come quello attuale non è facile, proprio per questo ci piacerebbe avere al Ministero delle Politiche Agricole, anche come viceministri o sottosegretari, politici espressione di territori dall'elevata vocazione agricola come la nostra Romagna".

"Non è una questione di campanili, ma di dare una rappresentanza ad un territorio che esprime tradizione e innovazione in campo agricolo e che può diventare un riferimento per tutta la nazione - argomenta Carli -. Chi ha maturato esperienza politica e amministrativa in una terra come la nostra, conosce le tante filiere produttive presenti: dall’ortofrutta alla zootecnia, dalla filiera vitivinicola all'olivicola. Ma la Romagna è anche terra di ricerca in ambito agricolo, e qui sono riposte le speranze per rispondere alle sfide del futuro, a partire da quelle dettate dai cambiamenti climatici. Ricerca che viene valorizzata dal comparto sementiero, dai vivai, dai produttori dei mezzi tecnici, meccanici e tecnologici. In Romagna l'agricoltura è rappresentata a tutto tondo, fino ad arrivare alla trasformazione agroindustriale ecco perché dopo tanti anni sarebbe per noi strategico avere un rappresentante del nostro territorio al Mipaaf".