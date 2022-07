Modigliana, il consiglio comunale vota all'unanimità: serve un invaso di acqua potabile in vallata

Il Consiglio Comunale di Modigliana ha approvato all’unanimità un ordine del giorno con cui viene richiesta la realizzazione di un invaso di acqua potabile in vallata. E' l'iniziativa per chiedere un'intervento di infrastruttura per potenziare la rete dell'acquedotto. Modigliana in passato ha vissuto una grave situazione di emergenza idrica in conseguenza della quale il Comune, si trovò per diversi giorni senza acqua potabile, situazione che fu affrontata e risolta grazie alla collaborazione con Romagna Acque e proprio a Romagna Acque si rivolge il documento approvato dall’intero Consiglio Comunale.

"E’ doveroso dare atto dell’importante lavoro svolto dalla Società Romagna Acque e ringrazio per la preziosa disponibilità il Presidente, Tonino Bernabè, il Vice Presidente, Roberto Biondi, il Direttore, Michele Scarcella, che in questi mesi si sono impegnati assieme a tutta la loro struttura e in stretta collaborazione con il Comune di Modigliana, per individuare le migliori soluzioni per la realizzazione di un invaso in grado di mettere in sicurezza la disponibilità di acqua potabile, pur a fronte della situazione dell'emergenza idrica che stiamo vivendo", sottolinea il Sindaco di Modigliana, Jader Dardi.

A seguito di un'attenta indagine sull'intero territorio della Val Tramazzo, sono stati esaminati dieci possibili soluzioni e sono stati individuati tre siti idonei alla realizzazione di un invaso, con la possibilità di realizzare un lago di invaso in adiacenza dell’asta fluviale della capienza di 200-250.000 metricubi e che può rappresentare la soluzione più rapida da mettere in atto per fornire quella sicurezza necessaria alla disponibilità di acqua potabile. "Siamo ormai tutti consapevoli dei mutamenti climatici, del rischio di dovere affrontare una nuova emergenza idrica, per questo il fattore tempo assume una importanza fondamentale; occorre individuare una soluzione che possa essere realizzata nei tempi più brevi e risponde a questa, la soluzione richiesta alla unanimità dal Consiglio Comunale di Modigliana", continua Dardi.

Dopo due anni di studio dettagliato sul territorio, occorre mettere un punto fermo e dare indicazione a Romagna Acque verso quale soluzione orientare gli investimenti, è questo ciò che emerge dal documento approvato dal Consiglio Comunale di Modigliana e su questa indicazione chiediamo alla Regione Emilia Romagna, di sostenere e autorizzare nei tempi più brevi questo progetto. Nella seduta del Consiglio Comunale e negli incontri che hanno preceduto il Consiglio, è stata evidenziata l’importanza dell’intervento già avviato da Romagna Acque, per un investimento di 1,5 milioni per un intervento di adeguamento e potenziamento delle fonti a servizio dell’acquedotto che unisce Modigliana e Tredozio, intervento che consentirà di migliorare la disponibilità di acqua potabile a servizio delle due comunità. Nel documento inoltre si evidenza la richiesta di costituire una cabina di regia che veda coinvolti oltre a Romagna Acque, Hera ed anche il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per avere così un quadro di risorse idriche disponibili a servizio dell’intero territorio.