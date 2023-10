Simulazioni di volo in un mondo quasi reale: all'Itaer un nuovo laboratorio di navigazione aerea

All'Istituto Aeronautico “Francesco Baracca” di Forlì è stato inaugurato il nuovo laboratorio di navigazione aerea. Tale è composto da dodici postazioni connesse tra loro sia in locale che in modalità web. Grazie all'innovativo motore grafico dei software caricati sui dispositivi ed alla potenza di calcolo dei terminali, è possibile sviluppare didattiche finalizzate alla simulazione di contesti operativi come traffico d'aerodromo, di avvicinamento e di area, oltre che all'apprendimento delle principali tecniche di pilotaggio.

La riproduzione delle condizioni meteo in tempo reale permette inoltre, una dettagliata pianificazione e la conseguente esecuzione di voli sia in ambito visivo che Strumentale. La cura del dettaglio tecnico, l'implementazione di undici caschi per la realtà aumentata e la perfetta riproduzione dello scenario orografico offre agli studenti dell'Istituto impegnati nelle simulazioni di volo, la possibilità di interagire con un ambiente virtuale totalmente immersivo e coinvolgente, introducendo un fattore motivante imprescindibile dal corretto apprendimento dei diversi contenuti didattici offerti dalla scuola.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza di Massimo Perazzoni e Alessandra Prati dell’Ufficio scolastico provinciale; Valentina Ancarani, vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena, Paola Casara, assessora del Comune di Forlì; Francesca Pondini, sindaca di Galeata, della precedente dirigente dell'Itaer, Iris Tognon; e molti rappresentanti dell’Aeronautica e dell’Esercito. Il nuovo laboratorio viene dedicato alla memoria del maggiore Gabriele Orlandi, ex studente dell'Istituto Aeronautico di Forlì, tragicamente scomparso il 24 settembre del 2017 in un incidente durante uno show aereo. L'associazione che porta il suo nome devolve ogni anno borse di studio per gli studenti meritevoli dell'Itaer "F.Baracca".

Il presidente Fabio Neri riassume così lo scopo dell’Associazione Orlandi: “L’associazione è legata da una profonda amicizia che ci è nata negli anni di scuola ed è proseguita. A scuola siamo cresciuti umanamente e professionalmente, ed ora ci occupiamo, oltre che finanziare le borse di studio, anche di far provare a bambini diversamente abili le bellezza di volare”. Le parole di Giorgia Lucchi dell’associazione “Ci sono anch’io” hanno portato testimonianza diretta e commovente di questo sodalizio.