"Ho messo su carta tutto quello che tenevo dentro": nuovo libro per il forlivese Moreno Zoli

Un libro "dedicato a chi in questo mondo di mail si sente ancora una meravigliosa lettera scritta a mano. Non cambiare mai". A tre anni dall'uscita di "Oltre il sentiero", il poeta e scrittore forlivese Moreno Zoli pubblica una nuova raccolta di poesie, "Coriandoli nel vento". "Pubblicare una nuova raccolta di poesie a soli tre anni di distanza è per me una situazione inconsueta - racconta Zoli -. Di solito passano sempre molti anni fra un libro e un altro, quasi come se le poesie che scrivo dovessero riposare come un buon vino. Poi succede che le emozioni si facciano sempre più frequenti e che probabilmente il passare degli anni ci renda più consapevoli, o forse, come dicevano gli antichi filosofi, si diventa saggi e ci si rende conto che il passare del tempo ci faccia vibrare in maniera più intensa".

Prosegue Zoli: "Ho voluto allora mettere su carta tutto quello che tenevo dentro, liberando il Caliban che è in me. Come lo schiavo di Prospero nella commedia di William Shakespeare, parlo di tutto, incurante se il filo logico od il nesso possa risultare difficile da capire. Così troverete poesie d’amore disperato, di vita che trionfa, il ricordo di amici perduti, contrapposto a disperati ricordi di stragi che solo la deforme mente umana ha potuto concepire. Ma al termine del viaggio come sempre la speranza deve trionfare, perchè dobbiamo essere convinti che alla fine la bellezza e l’arte dovranno salvare il mondo. Un ringraziamento a Manuela Camprini, stilista Forlivese, che ha arricchito la raccolta con disegni e proprie poesie inedite".