Dai pop corn di pollo ai panini cotti al vapore: il regno delle sfizioserie raddoppia in centro

Il locale "I-Tea Poké" in corso della Repubblica 159 ha solo un anno e mezzo di vita, ma i soci che l'hanno aperto hanno già pensato di aprirne un altro subito a fianco. Un raddoppio strategico, perché il nuovo locale "Snack Up" offrirà delle sfiziosità uniche per Forlì: i Jiaozi, ravioli cinesi, per tutti i gusti: alle verdure, ai gamberi, al manzo, integrali, alla seppia, cotti al vapore o fritti. I baozi, un tipo di panino cotto al vapore, ripieno con carne e verdure. I pop corn di pollo, il fritto di funghi, di mozzarella, di pesce. Tutte sfizioserie che si possono consumare sia sul posto che mangiarle mentre si cammina oppure portarle direttamente a casa.

"E' il classico cibo di strada, quello che si mangia nelle grandi città sia come pasto veloce o come merenda e aperitivo - spiega Jessica, una socia - Abbiamo abbinato alcune proposte tipicamente orientali a proposte più occidentali, come i fritti. Il filo che le accomuna tutte è la bontà e il poter mangiare anche in piedi. I posti all'interno del locale sono pochi, una quindicina. I clienti che non troveranno posto potranno prendere il cartoccio e mangiarlo a casa oppure per strada".

In cucina c'è l'altro socio, Yang Te, che fa da supervisore per la cucina orientale garantendo un'ottima qualità. "Siamo molto contenti di poter aprire un altro locale - conclude Jessica - ci piacerebbe portare ancora più gente in centro e diventare un punto di ritrovo. Siamo aperti dalle 11 fino alle 22. Siamo sicuri che questo tipo di proposta non attirerà solo una clientela giovane ma allargherà la platea anche a chi è alla ricerca di piatti golosi e ideali per spezzare la fame".