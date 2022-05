Nuovo logo per il Comitato del quartiere Resistenza

Il Comitato del quartiere Resistenza, in occasione della partecipazione alla giornata in memoria delle vittime del terrorismo e delle mafie, svolta in via Aldo Moro, ha rappresentato i residenti del quartiere col nuovo logo che simboleggia le caratteristiche di riferimento del quartiere. Il vice coordinatore Raffaele Acri intervenuto a margine della cerimonia, nel ringraziare i componenti del comitato presenti ed in particolare il Walter Savini che ha provveduto alla stampa del banner, ha illustrato il significato del nuovo logo concertato con il comitato, che sintetizza la visione delle due parti del quartiere, componenti la nuova superfice assegnata dopo la riforma, indicando come riferimenti la rocca di Ravaldino ed il parco urbano. E' stato altresi’ anticipato agli studenti presenti uno dei progetti che il quartiere vorrebbe realizzare, stampando un libretto illustrativo della toponomastica con le radici storiche dei nomi assegnati alle strade del quartiere.