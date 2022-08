Il nuovo look del mercato coperto con le nuove casette: "Sarà un salotto a chilometro zero del centro"

Cambio di look per il mercato di Piazza delle Erbe, nel cuore del centro storico di Forlì. Martedì mattina è iniziata la fase dei lavori, che prevede l’installazione delle nuove postazioni di vendita, delle casette in legno bianco, con l'obiettivo di uniformare dal punto di vista estetico gli operatori del mercato coperto. "Verranno apportati significativi cambiamenti che ne miglioreranno la fruibilità e l’estetica", annuncia l'assessore con delega alla valorizzazione del centro del centro storico e valorizzazione dei mercati, Andrea Cintorino.

Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di rifacimento delle fognature, per un importo complessivo di circa 25mila euro, preludio all'installazione dei nuovi bagni che saranno pronti entro fine settembre, non solo per gli operatori, ma anche per gli utenti del mercato. "Entro questa settimana si concluderanno i lavori di posa delle nuove casette nella parte centrale del mercato - annuncia Cintorino -. Sono in totale cinque, per un costo di 138mila euro, mentre entro l'autunno ne saranno installate altre quindici. Contemporaneamente si procederà anche alla ristrutturazione dei pilastri al centro dell'Esedra".

L'investimento totale è di 300mila euro, in cui sono inclusi anche i rifacimenti dei bagni, l'illuminazione, i dissuasori per i volatili (dato che sarà tolta la rete che chiude la parte alta dell'Esedra del mercato) ed i cinque gazebo che andranno a popolare la parte della 'piazza', cioè il piazzale ristrutturato dopo aver tolto la copertura tra l'ingresso e gli attuali spazi del mercato. "Un investimento a trance, perchè sono andate deserte ben tre gare, perchè abbiamo faticato a trovare le ditte - spiega l'assessore -. Quindi abbiamo dovuto scorporare il progetto, procedendo a piccoli step".

Entro l'autunno è prevista l'apertura dei nuovi ospiti del mercato, che sono "Giardini Orselli", "Birrificio Mazapegul" e "College Sushi", che si sono aggiudicati i quattro locali attualmente non utilizzati al piano terra. "Sarà un salotto a chilometro zero del centro, che andrà a valorizzare ed arricchire ulteriolmente Piazza delle Erbe, già identificata come la piazza del food - sottolinea Cintorino -. E' un valore aggiunto, perchè quello coperto è un mercato importante e bello e l'amministrazione ci teneva a rinnovarlo e renderlo più attrattivo". E non mancheranno nella stagione invernale eventi, che accompagneranno le consumazioni sul posto: "Le serate sicuramente si animeranno".