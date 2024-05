Nuovo look per diversi marciapiedi della città: ecco le strade interessate dai cantieri

Previsti interventi di manutenzione dei marciapiedi. I lavori interesseranno a partire da lunedì via dell’Unità d’Italia, via Otto Agosto, Piazzale Due Maggio, via Nove Febbraio e via Quattro Novembre. E' prevista la chiusura di porzioni dei marciapiedi, divieto di transito escluso residenti e divieto di sosta permanente con rimozione in ambo i lati della strada, sospensione temporanea dell'agibilità dei passi carrai, occupazione di suolo pubblico per accantieramento materiali e macchinari nelle aree stradali e di parcheggio limitrofe. Il traffico ciclo-pedonale potrà usufruire dei marciapiedi presenti, compatibilmente con lo svolgimento delle attività lavorative. Il termine delle lavorazioni è previsto per domenica 30 giugno. Il Comune di Forlì, con il supporto delle ditte esecutrici, effettuerà un diffuso volantinaggio per informare i residenti.