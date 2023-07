Nuovo look per il parco dell’Antica Pieve: ci saranno un campo da calcio, da basket e un'area fitness

È stato deliberato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnica-economica dei lavori di valorizzazione e riqualificazione del “Parco dell’Antica Pieve”, tra via Nicola Sacco, via Leo Gramellini e via Don Eugenio Servadei, per un importo di massima di € 410.417,90 interamente sostenuto dal Comune di Forlì. "L'obiettivo di questo intervento” - spiega l’Assessore Giuseppe Petetta - “è quello di migliorare quantitativamente e qualitativamente la dotazione di aree verdi a servizio dei residenti del quartiere".

"Vogliamo incrementare le occasioni di incontro per grandi e piccini e gli spazi dedicati al relax e all’attività fisica, nell’ambito di un ambiente confortevole e moderno, a portata di tutti. Per gestire al meglio le varie fasi di lavorazione, l’intero progetto è stato suddiviso in 3 lotti. Il primo lotto prevede la realizzazione di nuovi percorsi pedonali nel verde che andranno a collegare le varie zone del parco, un impianto di pubblica illuminazione lungo tali itinerari e un’area sgambatura per i nostri amici a quattro zampe. Il secondo lotto prevede la realizzazione di un campo da basket e da calcio, un’area fitness per l’allenamento outdoor e la messa a dimora di nuovi alberi con moderni impianti di irrigazione per creare situazioni di ombreggiamento e una schermatura parziale tra il parco e i fabbricati e il parcheggio limitrofi. Il terzo lotto, invece, interesserà le attrezzature già esistenti nel parco, che verranno incrementate con il posizionamento di nuove panchine e tavoli e l'installazione di un nuovo gioco (teleferica).”

Un ringraziamento speciale l’Assessore Petetta lo rivolge al Comitato di Quartiere di Durazzanino, Malmissole, Pieveacquedotto, Poggio e San Giorgio, che “ci ha accompagnato con preziosi suggerimenti nello sviluppo dell’idea progettuale e nella valutazione completa delle criticità. Non solo, il Comitato di quartiere si è attivato per dare visibilità al progetto con una capillare azione informativa, aiutandoci nel percorso di definizione finale dell’opera.”