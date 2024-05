Nuovo look per la Bidentina: partono i lavori sul viadotto di Galeata e si allarga la carreggiata a Castagnolo

Sono stati consegnati i lavori di manutenzione sul viadotto sulla strada provinciale 4 del Bidente al chilometro 57+940 all’ingresso del comune di Galeata alla ditta Ingeos per un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro. L’intervento dovrà essere realizzato in 240 giorni naturali e consecutivi. L’obiettivo dell’intervento è quello, attraverso un’opera di manutenzione straordinaria, di conservare le caratteristiche strutturali del viadotto, riqualificare la piattaforma stradale con un incremento della larghezza pavimentata (8,50 metri), porre in opera nuove barriere di sicurezza e realizzare un percorso pedonale sul viadotto con estensione al tratto stradale adiacente in direzione del centro abitato per la continuità e messa in sicurezza dell’utenza.

Lavori a Castagnolo

Contestualmente in questi giorni hanno avuto inizio le attività propedeutiche alla realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale del tratto di Provinciale 4 del Bidente in prossimità dello svincolo per Castagnolo, alla chilometrica 62+000 nel territorio del comune di Civitella di Romagna. I lavori molto attesi che consistono nell'allargamento della carreggiata stradale pari a 9,50 metri, per un tratto di circa 250, prevedono anche la realizzazione del nuovo svincolo in direzione di Castagnolo contribuendo ad una migliore e più sicura accessibilità. I lavori che hanno un costo complessivo pari a 775mila euro sono stati affidati alla ditta Fratelli Ferrari di Sora (e dovranno essere conclusi entro 180 giorni.

Altre opere

Insieme all'inizio delle attività riguardanti la Provinciale 4 a Castagnolo comincieranno a breve i lavori di rifacimento del manto stradale nella prossimità del centro abitato di Civitella di Romagna. L'intervento è destinato a completare i lavori di qualche anno fa che avevano interessato la strada provinciale nel tratto che transita all'interno nell'abitato del Comune medesimo dal chilometro 60+400 al chilometro 61+000. "La strada provinciale 4 è l’arteria fondamentale di collegamento per cittadini e imprese nella vallata del Bidente - viene ricordato dall'ente -. I lavori sul viadotto all’ingresso del comune di Galeata e l’allagamento della carreggiata in località Castagnolo fanno parte di un programma di messa in sicurezza della Provinciale 4 complessivo".